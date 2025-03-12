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        Fabrikada makinenin içine düşen mühendis öldü

        BURSA'nın Orhaneli ilçesindeki krom fabrikasında makinenin içine düşen mühendis Çağrı Baş (33) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:47 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:50
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        Fabrikada makinenin içine düşen mühendis öldü
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        BURSA’nın Orhaneli ilçesindeki krom fabrikasında makinenin içine düşen mühendis Çağrı Baş (33) hayatını kaybetti.

        Gümüşpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir krom fabrikasında çalışan mühendis Çağrı Baş, kırma-eleme bölümündeki makinenin içine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin 7 aylık hamile olduğu belirtilen Çağrı Baş’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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