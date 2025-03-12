Fabrikada makinenin içine düşen mühendis öldü

Gümüşpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir krom fabrikasında çalışan mühendis Çağrı Baş, kırma-eleme bölümündeki makinenin içine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin 7 aylık hamile olduğu belirtilen Çağrı Baş’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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