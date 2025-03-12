Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu, Ege Rallisi'nde piste çıkacak

TÜRKİYE'nin ilk engelli kadın pilotu Kübra Keskin (37), 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Ege Rallisi’nde piste çıkacak.

Bursa'da yaşayan Kübra Keskin, 21 yıl önce bir binanın üçüncü katından düştü ve boynu kırıldığı için omurilik yaralanması sonucu yaşamını tekerlekli sandalyede sürdürmek zorunda kaldı. Kazadan 2,5 yıl sonra liseyi dışarıdan bitiren, yoğun fizik tedavi egzersizleri sayesinde kollarını ve üst bedenini güçlendirerek, 18 yaşına girdiğinde ehliyet alan Keskin, Türkiye'nin ilk engelli kadın ralli pilotu oldu. 2023 yılında Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda kendi kategorisinde kadınlar birincisi olan Kübra Keskin, 26-28 Temmuz 2024 tarihlerinde İtalya'da düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası'nın Rally Roma Di Capitale ayağında direksiyon başına geçti.

AVRUPA'DA ÇİFTE KUPA

Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yarışan ilk engelli kadın ralli pilotu olan Keskin, şampiyonanın en zorlu ayaklarından biri olarak kabul edilen Barum Czech Rally Zlin'de 112 otomobilin katıldığı Çekya'daki organizasyonda kadın pilotlar arasında 1'inci, Rc 5 kategorisinde 3'üncü olarak çifte kupa kazandı. Avrupa Ralli Şampiyonası'nın en uzun yarışı olarak kayda geçen Barum Czech Rally Zlin toplam 193 bin 59 kilometrelik özel etap ve 867 bin 33 kilometrelik toplam mesafesi ile pilotlar için büyük bir zorluk oluştururken; bu zorlu parkurlarda gösterdiği performans ve kararlılıkla yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

ŞAMPİYONADA YARIŞACAĞI ARAÇLA BELEDİYE BİNASINA GELDİ

Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında da adından söz ettiren başarılı pilot, 14-16 Mart tarihleri arasında Marmaris’te düzenlenecek olan 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Ege Rallisi’nde direksiyon başına geçecek. Aynı zamanda Bursa’da Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ndeki görevine de devam eden Keskin, şampiyona öncesinde, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ı ziyaret etti. Şampiyonada yarışacağı araçla Osmangazi Belediyesi’nin önüne gelen Kübra Keskin’i karşılayan Aydın, “Kübra Keskin’in geçtiğimiz yıl İtalya’da düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası’ndaki başarılarıyla gururlandık. Bu sene de kendisinden aynı performansı bekliyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak her zaman yanındayız. Elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bir kadın sporcu, üstelik de engelli bir kadın sporcu olarak aldığı başarılar ile inşallah bir kez daha göğsümüzü kabartacak. Kendisine kazasız belasız bir sezon diliyorum. Ben eminim ki bu yarıştan da başarılı sonuçlar ile ayrılacaktır. Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da ülkemizi, kentimizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bursa motor sporları konusunda başarılı bir kent. Birçok önemli rallici yetişti. İnşallah Kübra da uluslararası arenada çok daha iyi yerlere gelecektir. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.