Liseli Yakup, tartıştığı 2 kişi tarafından bacağından vuruldu
BURSA'da lise öğrencisi Yakup A.
BURSA’da lise öğrencisi Yakup A. (18), yolda karşılaşıp tartıştığı 2 kişi tarafından bacağından vuruldu. Şüpheliler kaçma anları kameraya yansıdı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü okuldan çıkan Yakup A.’ya, iddiaya göre, yolda karşılaşıp tartıştığı 2 kişi tarafından tabanca ve pompalı tüfekle ateş açıldı. Yakup A., bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yakup A., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yakup A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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