Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Liseli Yakup, tartıştığı 2 kişi tarafından bacağından vuruldu

        BURSA'da lise öğrencisi Yakup A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:31 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liseli Yakup, tartıştığı 2 kişi tarafından bacağından vuruldu
        ABONE OL

        BURSA’da lise öğrencisi Yakup A. (18), yolda karşılaşıp tartıştığı 2 kişi tarafından bacağından vuruldu. Şüpheliler kaçma anları kameraya yansıdı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü okuldan çıkan Yakup A.’ya, iddiaya göre, yolda karşılaşıp tartıştığı 2 kişi tarafından tabanca ve pompalı tüfekle ateş açıldı. Yakup A., bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yakup A., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yakup A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kaçma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Şebeke suyunda 'petrol hidrokarbonu' çıktı! Kesinlikle kullanmayın!
        Şebeke suyunda 'petrol hidrokarbonu' çıktı! Kesinlikle kullanmayın!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu, Ege Rallisi'nde piste çıkacak
        Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu, Ege Rallisi'nde piste çıkacak
        Bursa'da silahla bacağından vurulan lise öğrencisi tedaviye alındı
        Bursa'da silahla bacağından vurulan lise öğrencisi tedaviye alındı
        Bursa'da istinat duvarını aşarak site bahçesine düşen halk otobüsünün şoför...
        Bursa'da istinat duvarını aşarak site bahçesine düşen halk otobüsünün şoför...
        Fabrikada makinenin içine düşen mühendis öldü
        Fabrikada makinenin içine düşen mühendis öldü
        Otobüs istinat duvarını aşıp, otomobilin üstüne düştü; şoför ağır yaralandı
        Otobüs istinat duvarını aşıp, otomobilin üstüne düştü; şoför ağır yaralandı
        Bursa'da fabrikada makinenin içine düşen mühendis öldü
        Bursa'da fabrikada makinenin içine düşen mühendis öldü