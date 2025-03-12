Düştüğü traktör bacaklarının üstünden geçti

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Murat S., 06 LJ 315 plakalı traktörünün arkasına taktığı makineyle patates ekmeye başladı. Bu sırada Murat S., dengesini kaybederek düştü. Hareket halindeki traktör, Murat S.'nin bacaklarının üzerinden geçti. Murat S., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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