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        Düştüğü traktör bacaklarının üstünden geçti

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde traktörden düşüp, tekerin bacaklarının üstünden geçtiği Murat S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 17:39 Güncelleme: 12.03.2025 - 17:45
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        Düştüğü traktör bacaklarının üstünden geçti
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde traktörden düşüp, tekerin bacaklarının üstünden geçtiği Murat S. (26) yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Murat S., 06 LJ 315 plakalı traktörünün arkasına taktığı makineyle patates ekmeye başladı. Bu sırada Murat S., dengesini kaybederek düştü. Hareket halindeki traktör, Murat S.'nin bacaklarının üzerinden geçti. Murat S., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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