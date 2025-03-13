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        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü motosikletten düşüp yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde ehliyeti olmadığı için polis uygulamasından kaçan Arda Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:10
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        Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü motosikletten düşüp yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde ehliyeti olmadığı için polis uygulamasından kaçan Arda Ö. (18), devrilen motosikletten düşerek yaralandı.

        Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, 16 BLU 058 plakalı motosikleti durdurmak istedi. İhtara uymayan sürücü kaçarken, polis peşine düştü. Sürücü, polis takibi sırasında devrilen motosikletten düşerek yaralandı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlenen Arda Ö. isimli sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Durumu iyi olduğu öğrenilen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL cezai işlem uygulandı.

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