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        Yaren Leylek geç kaldı; sevenleri tedirgin

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz (69) ile hikayeleri filmlere konu olan Yaren leylek, bu yıl henüz gelmeyince tedirginliğe neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:53 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:55
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        Yaren Leylek geç kaldı; sevenleri tedirgin
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        BURSA’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz (69) ile hikayeleri filmlere konu olan Yaren leylek, bu yıl henüz gelmeyince tedirginliğe neden oldu. Adem Yılmaz ve Yaren leyleği dünyaya tanıtan Alper Tüydeş, “Her leylek sürüsü içinde 'Yaren de var mıdır acaba' diye ümitle bekliyoruz" dedi.

        İlkbaharın habercisi leyleklerin Afrika'dan Anadolu, Balkanlar ve Avrupa ülkelerindeki yuvalarına göç yolculuğu başladı. Mart ayı başından itibaren göç yolculuğunda binlerce leylek Hatay Belen geçidinden Anadolu'ya giriş yapıp İstanbul'a göç ederken, en çok merak edilenlerin başında Yaren leylek geliyor. Önceki yıllarda en erken 26 Şubat, en geç 15 Mart'ta Bursa Karacabey'deki yuvasına gelen ve her yıl balıkçı Adem Yılmaz'ın teknesindeki fotoğraf ve görüntüleriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı Yaren leyleğin bu yıl geç kalması, yaşı itibarıyla da tedirginliğe yol açtı.

        14 YILDIR BU HİKAYEYİ GÖRÜNTÜLÜYOR

        14 yıldır Yaren Leyleğin gelişini ve 'Adem Amca' ile hikayesini tüm dünyaya duyuran doğa gözlemcisi Alper Tüydeş, her gelen leylek sürüsü içerisinde Yaren leyleği beklediklerini söyledi. Adem Yılmaz ve milyonlarca sevenin Yaren leyleğin yolunu gözlediğini belirten Alper Tüydeş, “Bu hikayeyi 14 yıldır takip ediyoruz. Yaren 14 yıldır o yuvayı kullanıyor. 4 yıl da erişkinliğe ulaşma süresi olduğundan en az Yaren'in 18-19 yaşlarında olduğunu tahmin ediyoruz. Ama daha fazla olma ihtimali de var. Uzmanlar günümüz şartlarında leyleklerin ortalama ömrünün 15 yıl olduğunu söylüyor. Yani bu durumda aslında her sonbahar Yaren'e veda ederken 'Acaba seneye yeniden gelecek mi' kaygısı daha da artıyor. Günümüzde leylekler ve diğer göçmen kuşlar için doğal etkenler olduğu gibi insan etkenleri de çok fazla, hal böyle olunca her yıl bu tedirginliği Adem Amca ve ben gibi on binlerce Yarensever yaşıyoruz. Bizim hala ümidimiz var" dedi.

        HER SÜRÜ İÇİNDE ÜMİTLE BEKLENİYOR

        Martın 15'ine kadar beklediklerini ifade eden Alper Tüydeş, “Ondan sonra daha gergin şekilde ümit etmeye devam edeceğiz. Kendimizi bütün sonlara alıştırdık ve olasılıklara hazırız. Yaren leylek doğadaki misyonunun yanı sıra, insanlara kuşları, leylekleri sevdirdi, göç yolculuğunun ne kadar meşakkatli olduğunu gösterdi. Doğanın ne kadar zor durumda olduğunun da vesilesi oldu. Yani biz bu hikayeyi sadece romantikleştirmedik. Aslında bu hikayeyle romantikleştirmenin ötesinde insanlara doğayı anlatmanın aracısı olarak da kullandık. Yaren leylek bu konuda üstüne düşeni fazlasıyla yaptı ve çevresinde milyonları bulan bir etkileşim oluşturdu. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında 'İnşallah Yaren bunların içindedir' diye paylaşımlar görüyor ve çok mutlu oluyoruz. Her leylek sürüsü içinde 'Yaren de var mıdır acaba' diye ümitle bekliyoruz" diye konuştu.

        YAREN'İ BEKLERKEN

        'Yaren'i beklerken' başlıklı bir paylaşımda da bulunan Alper Tüydeş, Yaren leylek sevenlerine şöyle seslendi:

        “Yıllardır Yaren leyleği beklerken söylediğim ve çok sevdiğim bir söylem var; 'Hepimiz Adem olduk Yaren'i bekliyoruz.' Yaren'in en erken 26 Şubat en geç 15 Mart'ta göçten dönmüşlüğü var leylek köyüne. Kritik eşik ise 15 Mart. Yani bu son bir hafta beklentimizin çok yüksek olacağı günlerden olacak. Sosyal medya hikayeyi tıklanma uğruna hiç eden insanlarla dolu. Ona rağmen umudunu, sevincini, şansını Yaren leyleğe bağlayanların da olduğunu mesaj ve yorumlardan görüyorum her gün. Elbette çok seviniyorum bu duruma. Bu fotoğrafı yine böyle bir bekleyişe girdiğimiz günlerde çekmiştim geçmişte. Adem Amca hepimizden çok daha gergin ve endişeli. Ama her ihtimalin de farkında. Yaren'i ekran başında canlı yayında bekleyenlere de ufak bir not, kamerada görmek o geldi anlamına gelmiyor. Kayığa konduğunu görmeden o demek imkansız. Geçmişte 2 gün bekledik, göçten gelip yuvasına konmasına rağmen o demek için. Çünkü leylekler başka leyleklerin yuvalarına konar. Sevinç ve hüznü aynı anda yaşamamak için söylüyorum bunu. Bu hikaye ile bütünleşen herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Umarım bu yıl da hikaye gerçekleşecek ve hepimiz sevineceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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