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        Bursa'da samanlık alev alev yandı

        BURSA'nın Orhaneli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:13 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:15
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        Bursa'da samanlık alev alev yandı
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        BURSA'nın Orhaneli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Firoz Mahallesi'nde, içi balya dolu samanlıkta saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken; yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Samanlık kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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