Bursa'da samanlık alev alev yandı

Firoz Mahallesi'nde, içi balya dolu samanlıkta saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken; yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Samanlık kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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