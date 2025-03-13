Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı

İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukcu, Çayyaka Mahallesi'ne giderken kullandığı 16 AIV 459 plakalı hafif ticari araç motordaki arıza nedeniyle bir anda alev aldı. Aracını yol kenarına park edip uzaklaşan Çıbukcu, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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