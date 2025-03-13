Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yaren leylek geç kaldı; sevenleri tedirgin (2)

        EŞİNAZLI GELDİBursa'nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile hikayeleri film, şarkı ve hikaye kitaplarına konu olan Yaren leylekten önce eşi Nazlı, Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 18:23 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaren leylek geç kaldı; sevenleri tedirgin (2)
        ABONE OL

        EŞİNAZLI GELDİ

        Bursa’nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile hikayeleri film, şarkı ve hikaye kitaplarına konu olan Yaren leylekten önce eşi Nazlı, Eskikaraağaç Leylek Köyü’ne geldi. Yuvaya konan ve ilk başta Yaren olduğu zannedilen leyleğin, Nazlı olduğunu balıkçı Adem Yılmaz ile yaban hayatı ve doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, göle kayıkla açılarak belirledi. Yılmaz’ın, Yaren zannedip, kayığına konmasını beklediği leylek, kayığın üstünde bir tur attıktan sonra, kıyıya konarken, Tüydeş o anları görüntüledi. Balıkçı Adem Yılmaz’ın, “Son durum eşi, yani Yaren değil. Şu anda yine korku sardı beni” sözlerine ise Tüydeş, “O bu kadar tereddüt etmiyordu değil mi? Dur bakalım daha bekle, vaktimiz var. Ama önce genelde erkek olan geliyordu. Yaren geliyordu, sonra eşi geliyordu. Umarız yolda oyalanmıştır. Güzel yem bulmuştur da belki onu bekliyordur Adem amca. Bak, uçtu ama gelmiyor” diye yanıt verdi.

        ‘YAREN OLSAYDI KAYIĞA KONARDI’

        Yaren leyleği, 13 yıldır kayığına konmasıyla tanıdığını söyleyen Yılmaz, “Başta Yaren sandım ben. Uzun yoldan geldiği için biraz değişik geldi bana. Yaren sandım ama eşiymiş. Eşi de zaten bana biraz yakın. Yaren kadar olmasa bile. Çıktım göle, Nazlı’ymış o. Geldi, başımdan aşağı uçtu, karaya kondu. Yaren olsaydı kayığa binerdi ” dedi.

        Alper Tüydeş ise Yaren’i beklemeye devam edeceklerini söyleyerek, “Yaren’in gelişini zaten, yuvadan uçuşundan, direkt kayığın etrafında bir tur atar, direkt kayığa konardı. Eşi de kayığa konamadığı için biz ona Nazlı demiştik. O da kıyıda beklerdi. Kayığa doğru geliyor diye biz Yaren zannettik ama kıyıya kondu. Bizi orada bekledi. Sonra yuvasına uçtu tekrar. Yaren olmadığını da kesin olarak anlamış olduk. Birkaç gün daha bekleyeceğiz biz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        İmamoğlu: 23 Mart'ta seçilmişlerin değil, seçenlerin dediği olacak
        İmamoğlu: 23 Mart'ta seçilmişlerin değil, seçenlerin dediği olacak
        Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı
        Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı
        Bursa'da hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Bursa'da partililere seslend...
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Bursa'da partililere seslend...
        Bursa'da samanlık alev alev yandı
        Bursa'da samanlık alev alev yandı
        Bursa'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü