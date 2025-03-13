Yaren leylek geç kaldı; sevenleri tedirgin (2)

EŞİNAZLI GELDİ

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile hikayeleri film, şarkı ve hikaye kitaplarına konu olan Yaren leylekten önce eşi Nazlı, Eskikaraağaç Leylek Köyü’ne geldi. Yuvaya konan ve ilk başta Yaren olduğu zannedilen leyleğin, Nazlı olduğunu balıkçı Adem Yılmaz ile yaban hayatı ve doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, göle kayıkla açılarak belirledi. Yılmaz’ın, Yaren zannedip, kayığına konmasını beklediği leylek, kayığın üstünde bir tur attıktan sonra, kıyıya konarken, Tüydeş o anları görüntüledi. Balıkçı Adem Yılmaz’ın, “Son durum eşi, yani Yaren değil. Şu anda yine korku sardı beni” sözlerine ise Tüydeş, “O bu kadar tereddüt etmiyordu değil mi? Dur bakalım daha bekle, vaktimiz var. Ama önce genelde erkek olan geliyordu. Yaren geliyordu, sonra eşi geliyordu. Umarız yolda oyalanmıştır. Güzel yem bulmuştur da belki onu bekliyordur Adem amca. Bak, uçtu ama gelmiyor” diye yanıt verdi.

‘YAREN OLSAYDI KAYIĞA KONARDI’

Yaren leyleği, 13 yıldır kayığına konmasıyla tanıdığını söyleyen Yılmaz, “Başta Yaren sandım ben. Uzun yoldan geldiği için biraz değişik geldi bana. Yaren sandım ama eşiymiş. Eşi de zaten bana biraz yakın. Yaren kadar olmasa bile. Çıktım göle, Nazlı’ymış o. Geldi, başımdan aşağı uçtu, karaya kondu. Yaren olsaydı kayığa binerdi ” dedi.

Alper Tüydeş ise Yaren’i beklemeye devam edeceklerini söyleyerek, “Yaren’in gelişini zaten, yuvadan uçuşundan, direkt kayığın etrafında bir tur atar, direkt kayığa konardı. Eşi de kayığa konamadığı için biz ona Nazlı demiştik. O da kıyıda beklerdi. Kayığa doğru geliyor diye biz Yaren zannettik ama kıyıya kondu. Bizi orada bekledi. Sonra yuvasına uçtu tekrar. Yaren olmadığını da kesin olarak anlamış olduk. Birkaç gün daha bekleyeceğiz biz” diye konuştu.