Temizlediği tabancanın ateş almasıyla çenesinden vuruldu
BURSA'da Feyza Naz A.
BURSA’da Feyza Naz A. (20), temizlediği tabancanın ateş almasıyla çenesinden vurularak yaralandı.
Olay saat 17.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde meydana geldi. Feyza Naz A., iddiaya göre temizlediği tabancanın ateş almasıyla çenesinin altından vurularak yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çenesi parçalanan Feyza Naz, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis, olayla ile ilgili soruşturma başlattı.
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