'İyilik tezgahı' ile ihtiyaç sahiplerine destek oluyorlar

BURSA’da emekli öğretmen Ayşe Selmin Aydoğdu’nun (67), 2016 yılında, kullanmadığı ikinci el kıyafetlerini pazarda satıp, gelirini öğrencilere bağışladığı iyilik hareketi, zamanla sosyal sorumluluk projesine döndü. Çevresinden gelen hem ikinci el hem de kullanılmamış eşyalarla tezgahını büyüten Aydoğdu’nun sattığı, kadın, erkek ve çocuk kıyafetleri ile ayakkabılardan ihtiyaç sahipleri, ücretsiz olarak istediklerini alabiliyor.

Sınıf öğretmeni olan Ayşe Selmin Aydoğdu, emekli olduktan sonra da öğrencilerin hayatına dokunmaya devam etti. Bu kez bir eğitmen olarak değil, onların gönüllü bağışçısı olarak hayatlarında var olmaya devam eden Ayşe Öğretmen, 2016 yılında, kullanmadığı ikinci el kıyafetlerini pazarda satıp, geliriyle başta öğrenciler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye başladı. Başlattığı bu iyilik hareketi, zamanla sosyal sorumluluk projesine dönen Aydoğdu, etrafından gelen hem ikinci el hem de kullanılmamış eşyalarla, tezgahını büyüttü. Emekli Kimya Mühendisi eşi Nurettin Aydoğdu (71) ile birlikte, 7 yıl boyunca üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde satış yapıp, onlarca üniversite öğrencisine yardım eden Ayşe Selmin Aydoğdu, 2 yıldır da İznik ilçesinde her çarşamba günü kurulan semt pazarında satış yapıyor.

‘SERGİMİZE HERKESİ BEKLİYORUM’

Sadece eşyaların satışından elde ettiği gelirle değil, bazen de öğrencilerin ihtiyacı olan kıyafetleri ulaştırarak onlara destek olduğunu söyleyen Ayşe Selmin Aydoğdu, “Sınıf öğretmenliğinden emekli olduktan sonra 7 yıl Görükle’de bu işi yaptım. Eşimle beraber, hem ikinci el hem sıfır eşyaları satarak, öğrencileri okuttuk. Ama sadece satarak değil, ihtiyacı olanlara ücretsiz dağıtarak da destek oluyoruz. Satışlarımız Görükle’deki gibi değil, burada bazen hiç siftah yapmadan kapatıp, gidiyoruz. Herkesi sergimize bekliyorum. Hem öğrencilere hem de ihtiyacı olanlara destek olacak inşallah” dedi.

EŞYALAR SATIŞA SUNULMADAN ÖNCE YIKANIP, ÜTÜLENİYOR

Aydoğdu çiftinin ‘iyilik tezgahı’nda kadın, erkek ve çocuk kıyafetleri ile ayakkabı ve aksesuarlar bulunuyor. Ancak bu tezgah sadece bir satış noktası değil. İhtiyaç sahipleri tezgahtan, ücretsiz olarak istediklerini de alabiliyor. Ayşe Öğretmen, tezgahında sergileyeceği ikinci el kıyafetleri ise satışa sunmadan önce özenle hazırlıyor. Tüm ürünler yıkanıp, ütülendikten sonra satışa sunuluyor. Birçok arkadaşının da el emeği ürünlerle kendisine destek olduğunu belirten Aydoğdu, “Eşimle beraber, sağlıklı olduğumuz sürece bu işe devam edeceğim. Bu işi çok severek yapıyorum. Eve gidip, başımı yastığa koyduğumda çok mutlu uyuyorum. Daha neler yapabilirim diye düşünüyorum. Kalkıyorum eşyaları yıkıyorum, istifliyorum ve çarşamba gününü dört gözle bekliyorum. Arkadaşlarım, dostlarım çanta örerek, dikiş dikerek, bana çok destek oluyorlar. Panayırda çanta satışlarım oluyor, onlara da çok teşekkür ediyorum” dedi.