21 doktorun kurduğu 'A-Ritmik' grubu, Tıp Bayramı için sahne aldı

BURSA Tabip Odası, hayatları boyunca enstrüman çalmamış ve hiç müzik eğitimi almamış 21 doktoru bir araya getirip, ritim ve perküsyon grubu kurdu. 9 ay süren eğitimin ardından, 14 Mart Tıp Bayramı için sahneye çıkan ‘A-Ritmik BTO Ritim ve Perküsyon Grubu’, steteskopla duydukları ritimleri, perküsyona aktardı.

Genel cerrahtan çocuk doktoruna, kalp cerrahından üroloji uzmanına, yaşları 30 ile 70 arasında değişen 21 doktor, muayene sırasında steteskopla duymaya aşina oldukları ritimleri, enstrümanlarla müziğe döktü. Bursa Tabip Odası, aile hekimi doktor İlknur Gürel’in teklifiyle hayata geçirdiği proje kapsamında, hayatlarında hiç müzik eğitimi almamış 21 doktoru bir araya getirerek, ‘A-Ritmik BTO Ritim ve Perküsyon Grubu’nu kurdu. Gruplarının adını meslekleriyle özdeşleştiren doktorlar, 9 ay süren eğitimin ardından, 14 Mart Tıp Bayramı için sahneye çıktı. Hekimler, Uğur Mumcu Konser Salonu’nda seyirciyle buluştukları ilk konserde, Türk Halk Müziği'nden özgün müziğe uzanan geniş repertuvarda 11 parçayı; tef, kaşık, darbuka ve davul gibi geleneksel vurmalı enstrümanlarla çaldı.

‘BİZ MUTLU OLURSAK, DAHA FAZLA HAYAT VEREBİLİRİZ’

Hayattaki önceliklerinin hep hastaları olduğuna dikkat çeken, grubun mimarı ve etkinliğin koordinatörü doktor İlknur Gürel, “Biz genelde o kadar alışmışız ki başkalarını düşünmekten, kendimizi biraz unutuyoruz. Halbuki biz eğlenir ve mutlu olursak, daha fazla mutluluk ve hayat verebiliriz. Böyle düşündüğüm için böyle bir teklif verdim. Bursa Tabip Odası da bu teklifi kabul etti” dedi.

‘BİRAZ MUTLULUK VERMEK İSTEDİK’

Gruptaki hekimlerin, hastalarından kalan vakitlerinde, yoğun bir prova süreciyle sahneye hazırlandıklarını söyleyen Gürel, “Duyuru yaptık, çağrımıza cevap veren 30 kişi oldu ama doktorların çoğu yoğun çalıştığı için, biz 24 kişiyle yola çıktık. Haziran ayında çalışmalara başladık ve büyük bir enerjiyle grup olduk. Bugün sahneye aktardığımız şeylerin sonucu bu. Bizim için çok keyifliydi ilk konserimiz ve onun da çok güzel geri dönüşleri oldu. Şu an aktif kalan 21 kişiyiz. Ritim atölyesiyle devam edeceğiz ve başka projelerimiz de var. Bizden konser isteyen dernekler var ve bu tür etkinliklerimizi sürdürmeyi düşünüyoruz. Biz zaten can kurtarıyoruz, can veriyoruz ama biraz da gülümseme verebilirsek, bizim için en mutlu şey olacak” ifadelerini kullandı.