Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yaralanan motosiklet sürücüsünün başının altına paspas serdiler

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüye, ilk müdahaleyi yoldan geçen paramedik yaptı; çevredekiler de yaralının başının altına paspas serdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:33 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaralanan motosiklet sürücüsünün başının altına paspas serdiler
        ABONE OL

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüye, ilk müdahaleyi yoldan geçen paramedik yaptı; çevredekiler de yaralının başının altına paspas serdi.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmed E. (23) yönetimindeki 16 MC 0306 plakalı motosiklet ile Turgay Ş.'nin (23) kullandığı 16 ATG 005 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Çevredekiler, yaralının yardıma koşarak başının altına paspas serdi. Bu sırada yoldan geçen ve pazara gittiği öğrenilen paramedik Celal B., yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ahmed E., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Bursa'da gül serasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bursa'da gül serasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı
        Tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı
        Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Makas atarken kaza yapıp kaçtı; o anlar kamerada
        Makas atarken kaza yapıp kaçtı; o anlar kamerada
        Duruşma salonunda öldürülen baba-oğlu kavgada darbeden 2 müşteki sanığa cez...
        Duruşma salonunda öldürülen baba-oğlu kavgada darbeden 2 müşteki sanığa cez...
        Bursa'nın kimya ihracatında bu yıl 1 milyar doları aşması hedefleniyor
        Bursa'nın kimya ihracatında bu yıl 1 milyar doları aşması hedefleniyor