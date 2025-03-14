Motosikletinin ön tekerini kaldırıp, trafiği tehlikeye attı; o anlar kamerada
BURSA'da hızla sürdüğü motosikletiyle ara sokaktan caddeye çıkıp, ön tekerini kaldırarak trafiği tehlikeye atan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BURSA'da hızla sürdüğü motosikletiyle ara sokaktan caddeye çıkıp, ön tekerini kaldırarak trafiği tehlikeye atan sürücü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde gece saatlerinde, ara sokakta süratle ilerleyen motosikletli, caddeye çıktı. Ardından motosikletin ön tekerini kaldırarak trafiği tehlikeye atan sürücü, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Polis, motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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