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        Yaren Leylek ile Adem Amca, 14'üncü kez buluştu

        BURSA'dayaşayan balıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 14'üncü kez geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:25
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        Yaren Leylek ile Adem Amca, 14'üncü kez buluştu
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        BURSA'dayaşayan balıkçı Adem Yılmaz (69) ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 14'üncü kez geldi. Dün akşam saatlerinde köye gelen Yaren'in, Yılmaz ile buluşması yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.

        Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Her göçte gelip, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl da geldi. Nazlı 13 Mart'ta Eskikarağaç'a gelirken, Yaren eşinden 2 gün sonra gelerek Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Yaren ile Yılmaz'ın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyurdu.

        ESKİKARAĞAÇ, LEYLEKLERİN GÖÇ ROTASINDA

        Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan, Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği göç rotası üzerinde yer alıyor. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor. 'Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi doğaseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından hikaye filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandı. Geçen yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek'in anıtını yaptırıp, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağladı.

        YUVASI İZLENEBİLİYOR

        Yaren Leylek ve Adem Amca'nın hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirdi. Hikayeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen doğaseverler, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Eskikarağaç Leylek Köyü'nü ziyaret ediyor. Adem Amca ve Yaren'i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer aldı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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