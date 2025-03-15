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        Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo, koruma altındaki çocuklarla iftar yaptı

        AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İtalyan Şef Danilo Zanna'nın koruma altındaki 50 çocuk için verdiği iftar yemeği programına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:05 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:10
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        Mustafa Varank ile İtalyan şef Danilo, koruma altındaki çocuklarla iftar yaptı
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        AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İtalyan Şef Danilo Zanna'nın koruma altındaki 50 çocuk için verdiği iftar yemeği programına katıldı. Mustafa Varank, "Bu akşam tek tek tüm çocuklarımızla nasıl ilgilendiğini gördüm. Neden milletimizin bir İtalyan şefi bu kadar sevdiğini bizzat yaşamış oldum" dedi.

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İtalyan Şef Danilo Zanna'nın koruma altındaki 50 çocuk için verdiği iftar yemeği programına katıldı. Şef Danilo Zanna'nın Bursa'daki restoranında yapılan iftara; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve protokol üyeleri katıldı. İftara gelen Bursasporlu futbolculardan Muhammed Demir ile Musa Çağıran da Şef Danilo'ya Bursaspor forması hediye etti.

        TEKLİF ŞEF DANİLO'DAN GELDİ

        İftar programına katılan çocuklar ve davetliler ile özel olarak ilgilenen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Şefimiz beni ramazandan önce aradı ve dedi ki, 'Türkiye'de yaşayan İtalyan bir şef olarak ramazan ayında Türk milletine ve buradaki insanlara bağlılığımı, onlara sevgimi göstermek için bir iftar daveti vermek istiyorum. Nasıl yapalım?' Bursa'daki restoranında bir araya geldik, istişare ettik. Dedik ki, 'Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koruması altındaki özel evlatlarımızı bir iftar sofrasında buluşturabilir miyiz? Onlarla bir araya gelebilir miyiz?' O da sağ olsun bunu kabul etti ve bu akşam çocuklarımızı iftar sofrasında misafir etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

        'TÜRK MİLLETİ ONU ÇOK SEVİYOR'

        Varank, "Özellikle bir İtalyan şef olarak Türk milleti için ne kadar kıymetli olduğunu iyi biliyorum. Kendi çocuklarım onu çok seviyor, Türk milleti onu çok seviyor. Ama bu akşam tek tek tüm çocuklarımızla nasıl ilgilendiğini gördüm. Neden milletimizin bir İtalyan şefi bu kadar sevdiğini bizzat yaşamış oldum. Gerçekten ramazan ayının atmosferine uygun şekilde bizi en güzel şekilde ağırladı. İnşallah bu Türkiye'deki diğer arkadaşlarımıza da örnek olur. Bu birlikteliği, dayanışmayı, ramazan ayının ruhunu herkese göstermek ve yaşatmak önemli. Elbette şefimizin yemekleri çok lezzetli ama çocuklarımızın yüzünde bıraktığı tebessüm, her türlü lezzetin üzerindeydi" diye konuştu.

        'PAYLAŞMAK ÇOK GÜZEL VE BEREKETLİ BİR ŞEY'

        Böyle bir iftar yemeğini paylaşmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Danilo Zanna, "Çocuklar kalplerinde güzel bir gece yaşayabilirlerse, bu zaten benim için en büyük hediye olur. Bu büyük bir onur. İftar; birlikte olmak, paylaşmak, aynı sofrada oturmak, zor bir günden sonra o zorlukları birlikte unutmak demek. Paylaşmak çok güzel ve bereketli bir şey" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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