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        Müşteri ile görevlinin akaryakıt istasyonundaki kavgası kamerada

        BURSA'daki akaryakıt istasyonunda çalışan görevli ile araç sahibi arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:27 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:30
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        Müşteri ile görevlinin akaryakıt istasyonundaki kavgası kamerada
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        BURSA'daki akaryakıt istasyonunda çalışan görevli ile araç sahibi arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tarafları, çalışanlar ayırdı.

        Olay, Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı’ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre; akaryakıt almak isteyen araç sahibi ile istasyonda çalışan görevli arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların tekme ve yumrukla birbirlerine vurduğu kavga, diğer çalışanlar ve çevredekiler tarafından güçlükle yatıştırıldı. Yaşanan arbede, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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