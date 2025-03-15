Müşteri ile görevlinin akaryakıt istasyonundaki kavgası kamerada

BURSA'daki akaryakıt istasyonunda çalışan görevli ile araç sahibi arasında yaşanan tekmeli yumruklu kavga, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tarafları, çalışanlar ayırdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı’ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre; akaryakıt almak isteyen araç sahibi ile istasyonda çalışan görevli arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların tekme ve yumrukla birbirlerine vurduğu kavga, diğer çalışanlar ve çevredekiler tarafından güçlükle yatıştırıldı. Yaşanan arbede, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.