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        Yaren Leylek ile Adem Amca, 14'üncü kez buluştu (2)

        'YARENGELMEYECEK DİYE TEDİRGİN OLDUM'Yaren leyleğin bu yıl 14'üncü kez gelmesi en fazla balıkçı Adem Yılmaz'ı sevindirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:31 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:35
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        Yaren Leylek ile Adem Amca, 14'üncü kez buluştu (2)
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        ‘YARENGELMEYECEK DİYE TEDİRGİN OLDUM’

        Yaren leyleğin bu yıl 14'üncü kez gelmesi en fazla balıkçı Adem Yılmaz'ı sevindirdi. Yaren leyleğin bu sene geç kaldığını söyleyen Yılmaz, "Yaren'in geleceğinden ümidim vardı ama yine de tedirginlik yaşadım. Geç kaldı. Normalde bütün leyleklerden 1 hafta önce geliyordu ama bu sene tersi oldu. Onu gördüğüm an mutluluk hissettim. Yaren'e çok bağlıyım. Çocuklarım gibi. Güne onunla başlıyoruz. Karnını doyurduğum Yaren bir süre sonra yuvasına giderek yavrularını besliyor. Acıktığı zaman gelip tekneme konuyor. Avladığım balıkları ona veriyorum. Köyümüz, mart ayında gelip ağustosta geri dönen Yaren'i konuşuyor. Geç kaldığı zaman stres yapıyoruz. Bu yıl da bizi sevindirdi" ifadelerini kullandı.

        'YAREN, BİZİM İÇİN BİR DEĞER'

        Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise "14 yıldan bu yana Yaren'imiz her yıl oldukça bize heyecan yaratan maceralarla geliyordu. Bu sene mart ayının ilk haftasında bekliyorduk ancak bir hafta gecikmeli geldi. Bu sabah saatlerinde Adem Amca'nın teknesinde görüldü, teknesine binerek, 'Ben buradayım' dedi" diye konuştu.

        Eskikaraağaç'ın Yaren ile daha da güzelleştiğini söyleyen Karabatı, "Yaren, bizim için bir değer. Uluabat Gölü, Yaren ile değer kazandı. Onun bizimle olması hem yazın habercisi, hem de doğaseverler ve bu hikayeyi takip edenler tarafından anlamlı. Yaren leylek, dünyanın takip ettiği bir olay oldu. Biz de ağustos ayına kadar takip edeceğiz" dedi.

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