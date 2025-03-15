Karacabey Belediyespor - Yeni Mersin İdman Yurdu: 2-1

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 26’ncı hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Yeni Mersin İdman Yurdu’nu 2-1 mağlup etti.

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