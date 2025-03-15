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        Karacabey Belediyespor - Yeni Mersin İdman Yurdu: 2-1

        STAT: Mustafa Fehmi GerçekerHAKEMLER: Serkan Pınar, Oğuz Akyüz, Ahmet TürkeşKARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan – Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 18:00 Güncelleme: 15.03.2025 - 18:05
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        Karacabey Belediyespor - Yeni Mersin İdman Yurdu: 2-1
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        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Serkan Pınar, Oğuz Akyüz, Ahmet Türkeş

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan – Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan (Dk.18 Burak Albayrak), Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk.73 Furkan Yasin Yalçın), Koray Yağcı, Abdullah Balıkçı (Dk.73 Hakan Öztürk), Muhammed Enes Yılmaz, Mahmut Bilir (Dk.90 Furkan Balaban), Berke Özgün, Fahri Pınar

        YENİ MERSİN İDMAN YURDU: Mücahit Serbest – Ender Gör (Dk.85 Ümit Yasin Arslan), Muhammed Ali Doğan (Dk.71 Mustafa İnan), Oğuzhan Akgün, Uğur Can (Dk.46 Muhammet Akpınar), Alper Uludağ, Gökcan Gelmen, Cuma Menize, Atakan Aybastı, Özgür Sert (Dk.85 Serkan Sefil), Umut Aydın (Dk.78 Furkan Güneş)

        GOLLER: Dk. 10 ve Dk. 90+6 Muhammed Enes Yılmaz (Karacabey Belediyespor), Dk. 62 Gökcan Gelmen (Yeni Mersin İdman Yurdu)

        KIRMIZI KART: Dk.69 Berke Özgün (Karacabey Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Berke Özgün, Ali Aydemir, Muhammed Enes Yılmaz (Karacabey Belediyespor) – Ali Doğan (Yeni Mersin İdman Yurdu)

        TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup 26’ncı hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Yeni Mersin İdman Yurdu’nu 2-1 mağlup etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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