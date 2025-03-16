1923 Mustafakemalpaşaspor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-1
STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu HAKEMLER: Doğukan Yıldırım, Bedirhan Soydemir, Eren Hadak1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mustafa Gürbüz, Alper Kadir Duruk, Yusuf Ali Çakır (Dk.
STAT:Mustafakemalpaşa Atatürk İlçe Stadyumu
HAKEMLER: Doğukan Yıldırım, Bedirhan Soydemir, Eren Hadak
1923 MUSTAFAKEMALPAŞASPOR: Mustafa Gürbüz, Alper Kadir Duruk, Yusuf Ali Çakır (Dk. 70 Erkan Şentürk), Muhammet Aran, Berkehan Biçer, Mehmet Bağlı (Dk. 87 Furkan Özdemir), Doğanay Kılıç, Muhammed Emin Bektaş, İbrahim Demir (Dk. 46 Erdal Kaya), Ömer Faruk Yücel (Dk. 55 Ökkeş Karaoğlu), Talha Yünkuş
AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz Çörtlen, Cuma Ali Üzüm (Dk. 77 Deniz Cebeci), Oğuz Aksoy, Polat Güren, Melih Turğut (Dk. 46 Baha Kısacık), Namık Barış Çelik, Tugay Yıldırım (Dk. 90+1 Ertuğrul Yıldırım), Enes Filiz, Serhat Hürriyet, Hamit Kurt, Ali Habeşoğlu.
SARI KARTLAR: Alper Kadir Duruk (1923 Mustafakemalpaşaspor), Cuma Üzüm, Polat Güren (Ayvalıkgücü Belediyespor)
GOLLER: Muhammed Emin Bektaş (Dk. 10) 1923 Mustafakemalpaşaspor, Ali Habeşoğlu (Dk. 65) Ayvalıkgücü Belediyespor
TFF 3’üncü Lig 24’üncü hafta maçında 1923 Mustafakemalpaşaspor evinde konuk ettiği Ayvalıkgücü Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
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