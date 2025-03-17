Bursa'da marketlerde denetim; haksız ve fahiş fiyat uygulayanlara 3,8 milyon lira ceza

BURSA'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Ticaret Bakanlığı’nın 81 ilde düzenlediği denetimlerde, Bursa’da 76 günde 1021 işletmede 392 bin ürün denetlendi. 'Haksız ve fahiş fiyat' uygulayan marketlere, 3 milyon 883 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı öncesi 81 ilde aralıksız devam eden denetimleri kapsamında Bursa’nın da aralarında olduğu 11 ilde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bakanlığın talimatıyla, tüketicinin haksız ve fahiş fiyatlara karşı korunmasına yönelik, merkez Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki marketlerde etiketleri ve fiyatları kontrol ederken, pastanelerde de gramaj ve fiyat denetimi gerçekleştirildi. Raflarda fiyat etiketi olmayan ürün ile etiket ve kasa fiyatında farklılığın olduğu her ürün için, 3 bin 166 lira idari para cezası uygulandı. Tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgi almasını sağlamak ve tüketici mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, marketlerde ekipler tarafından alınan ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırıldı.

'1021 İŞLETMEDE 392 BİN ÜRÜN DENETLENDİ'

Ramazan ayı ve bayram öncesi sıklaştırılan denetimlerde, 3 milyon 883 bin lira para cezası uygulandığı söyleyen Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, "Marketlerde Ramazan Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle, fırsattan istifade etmek suretiyle, başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere, ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp, artırılmadığını kontrol ediyoruz. Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın fiyat artışlarını gerçekleştirenlere, 'Haksız Fiyat Artışı' tutanağı düzenleyerek, son 3 aylık alış faturalarını da istiyoruz. Bakanlığımız fahiş fiyat artışı yapanlara 143 bin 930 liradan 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar, idari para cezası uygulayabiliyor. Diğer taraftan kafe ve restoranlarda ise giriş kapılarında menü listesinin olup olmadığını ve masalarda yer alması gereken menü listesinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Menü ve fiyat listelerinin bulunmaması halinde, her bir ürün için yine İl Müdürlüğü olarak, ürün başına 3 bin 166 lira idari para cezası uyguluyoruz. Bugüne kadar, yaklaşık 1021 işletmede 392 bin civarı ürün denetlendi. Yaklaşık 3 milyon 883 bin lira idari para cezası uygulandı. Bu cezalara Bakanlığımızın kestiği 'Haksız Fiyat Artışı' cezaları dahil değildir" diye konuştu.