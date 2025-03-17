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        Nesli azalan hayvanlar listesindeki yaban kedisi, Bursa'da görüntülendi

        TÜRKİYE'de nesli azalan hayvanlar listesinde yer alan yaban kedisi, Bursa'da fotokapana yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:51 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:55
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        Nesli azalan hayvanlar listesindeki yaban kedisi, Bursa'da görüntülendi
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        TÜRKİYE’de nesli azalan hayvanlar listesinde yer alan yaban kedisi, Bursa’da fotokapana yakalandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmayla mücadele ve yemleme çalışmalarını takip etmek amacıyla yaban hayatın yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu. İnegöl ilçesinin yüksek kesimlerine kurulan fotokapanlardan birine ise Türkiye’de nesli azalan hayvanlar listesinde yer alan yaban kedisi yakalandı. Vaşak, karakulak, saz kedisi ve leoparla birlikte Türkiye’de yaşayan 5 vahşi kedi türü arasında yer alan yaban kedisi, karla kaplı ormanda görüntülendi. Bir diğer görüntüde ise yaban kedisinin yağmur altında, yolda yürüdüğü görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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