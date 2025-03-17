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        Liselilerin şehitler için yetiştirdiği 1000 gül fidanı toprakla buluştu

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde, lise öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte şehitler anısına yetiştirdikleri 1000 gül fidanını, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü için toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:46 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:50
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        Liselilerin şehitler için yetiştirdiği 1000 gül fidanı toprakla buluştu
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        BURSA’nın Karacabey ilçesinde, lise öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte şehitler anısına yetiştirdikleri 1000 gül fidanını, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü için toprakla buluşturdu.

        Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte 5 ayda yetiştirdikleri 1000 gül fidanını, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında, okul bahçesine dikti. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hikmet Sezer’in öncülüğünde, okul idaresinin desteğiyle başlatılan programa, öğrenci, öğretmen ve 2004 tarihinde bir eğitim uçuşu sırasında Konya'da havada çarpışan F-4E tipi iki savaş uçağında 2 pilot yüzbaşı ile birlikte şehit olan Pilot Teğmen Bahadır Tayfur’un babası Emekli Öğretmen Ayhan Tayfur da katıldı. Tayfur, şehitlik makamının önemi anlattı, öğrencilerin bu anlamlı projeye katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Proje kapsamında yetiştirilen güllerin bir kısmı da şehit kabirlerine dikilmek üzere yetkili makamlara teslim edildi. Anneler Günü’nde şehit anneleri ve öğrenci annelerine de gül hediye edileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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