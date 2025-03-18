Trafikte motosikletiyle tek teker üzerinde ilerledi
BURSA'da,hızla sürdüğü motosikletiyle ön tekerini kaldırarak trafiği tehlikeye atan sürücü, o anları, kask kamerasıyla kaydetti.
BURSA'da,hızla sürdüğü motosikletiyle ön tekerini kaldırarak trafiği tehlikeye atan sürücü, o anları, kask kamerasıyla kaydetti.
Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde akşam saatlerinde yoğun araç trafiğinde motosikletinin ön tekerini kaldırarak süratle ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsü trafiği tehlikeliye soktuğu anları, kask kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaştı.
Polis, motosiklet sürücüsünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.