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        Trafikte motosikletiyle tek teker üzerinde ilerledi

        BURSA'da,hızla sürdüğü motosikletiyle ön tekerini kaldırarak trafiği tehlikeye atan sürücü, o anları, kask kamerasıyla kaydetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:50 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:55
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        Trafikte motosikletiyle tek teker üzerinde ilerledi
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        BURSA'da,hızla sürdüğü motosikletiyle ön tekerini kaldırarak trafiği tehlikeye atan sürücü, o anları, kask kamerasıyla kaydetti.

        Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde akşam saatlerinde yoğun araç trafiğinde motosikletinin ön tekerini kaldırarak süratle ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsü trafiği tehlikeliye soktuğu anları, kask kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaştı.

        Polis, motosiklet sürücüsünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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