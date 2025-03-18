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        Bursa'da 2 katlı metruk ev yandı

        BURSA'da, 2 katlı metruk ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 17:48 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:50
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        Bursa'da 2 katlı metruk ev yandı
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        BURSA'da, 2 katlı metruk ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi 1'inci Yenişehir Sokak'taki 2 katlı metruk evin üst katında, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlilerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, bina kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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