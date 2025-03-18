Bursa'da 2 katlı metruk ev yandı
BURSA'da, 2 katlı metruk ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
BURSA'da, 2 katlı metruk ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi 1'inci Yenişehir Sokak'taki 2 katlı metruk evin üst katında, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlilerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, bina kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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