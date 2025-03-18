Kask takmadığı için ceza yazmak isteyen polise zor anlar yaşattı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsü Abdurrahman Y. , kask takmadığı için ceza yazmak isteyen polis ekiplerine, yanındaki arkadaşıyla birlikte direnip, zor anlar yaşattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde gerçekleştirdikleri uygulama kapsamında, kask takmadan 16 BJY 623 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Abdurrahman Y.'yi durdurdu. Motosikletin aynalarının da olmaması üzerine, polis, toplam bin 836 lira ceza yazmak istedi. Sürücü ile yanındaki arkadaşı cezayı duyunca, polis ekiplerine tepki gösterdi. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, polis tarafından etkisiz hale getirilen Abdurrahman Y. ile arkadaşı cezai işlem uygulanmasının ardından serbest bırakıldı.