Bursa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

BURSA'nın Harmancık ilçesinde, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Harmancık ilçesine 6 kilometre mesafede bulunan Meyran mevkisinde meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde olan ve şoförünün ismi öğrenilemeyen 16 GJ 541 plakalı kamyonet, iddiaya göre, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen M.B. yönetimindeki 16 HCN 53 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirirken, kamyonette bulunan H.B., A.B. ve Y.B. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harmancık Devlet Hastanesi’ne, buradan da Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. M.B.'nin cenazesi ise kaza yerindeki incelemenin ardından Harmancık Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.