Belediye otobüsü, otomobil ve baz istasyonu direğine çarptı; 9 yaralı (2)

Bursa'da freni boşaldığı iddia edilen belediye otobüsünün, otomobil ile baz istasyonu direğine çarptığı kaza, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yokuştaki belediye otobüsünün kontrolden çıkarak otomobile çarptığı, ardından karşı şeride geçerek baz istasyonu direğine çarptığı, otobüsteki yolcuların çığlık çığlığa bağırdığı, daha sonra da panikle kırılan camlardan dışarı çıktığı görüldü.

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