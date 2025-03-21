Firari hükümlüler, sokakta yürürken yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 'Hırsızlık' suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Engin S. ile 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Doğan S.'nin, Kemalpaşa Mahallesi'nde oldukları belirlendi. Sokakta yürürken yakalanan firari hükümlüler, işlemlerinin ardından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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