Görev dönüşü kaza geçiren itfaiye eri yaşam mücadelesini kaybetti

Yenişehir İtfaiye İstasyonu'nda görevli itfaiye eri Burak Dağtekin, 31 Ocak'ta yangından dönerken geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dağtekin, 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bekar olan itfaiye eri için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tören düzenlendi. Cenaze daha sonra memleketi Kayseri'ye gönderildi.

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