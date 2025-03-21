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        Görev dönüşü kaza geçiren itfaiye eri yaşam mücadelesini kaybetti

        BURSA'nınYenişehir ilçesinde görev dönüşü trafik kazasında yaralanan itfaiye eri Burak Dağtekin (24), 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:30 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:35
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        Görev dönüşü kaza geçiren itfaiye eri yaşam mücadelesini kaybetti
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        BURSA'nınYenişehir ilçesinde görev dönüşü trafik kazasında yaralanan itfaiye eri Burak Dağtekin (24), 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Yenişehir İtfaiye İstasyonu'nda görevli itfaiye eri Burak Dağtekin, 31 Ocak'ta yangından dönerken geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dağtekin, 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bekar olan itfaiye eri için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tören düzenlendi. Cenaze daha sonra memleketi Kayseri'ye gönderildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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