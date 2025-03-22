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        Polis, 2 milyon lira dolandırılan kadının kimliğini, kuyumcuda yakaladığı şüpheliden öğrendi

        BURSA'da, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 11:49 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:55
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        Polis, 2 milyon lira dolandırılan kadının kimliğini, kuyumcuda yakaladığı şüpheliden öğrendi
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        BURSA'da, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı M.Y. (75) isimli kadının, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyip, 2 milyon lira değerindeki altın, avro ve Türk lirasını dolandıran Ali Uluğ (22), altınları bozdurmaya gittiği kuyumcuda yakalandı. Tutuklanan M.Y.'nin, şüpheliyle görüştüğü anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Olay, 13 Mart'ta, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Ali Uluğ, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söylediği M.Y. isimli kadından, evinde bulunan ziynet eşyaları ile paraları, muhafaza amacıyla kendisine teslim etmesini istedi. M.Y., 2 milyon değerindeki 104 adet altın ile avro ve nakti, muhafaza altına alacağını söyleyen şüpheliye, verdiği adrese gidip teslim etti.

        SUÇUNU KABUL ETTİ

        Olay, Ali Uluğ'un altınlarla dövizleri bozdurmak için gittiği kuyumcunun, kendisinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı. Uluğ, kuyumcunun ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Uluğ, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı sorgusunda, suçunu kabul etti. Uluğ'un 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve paraları aldığı semte giden ekipler, M.Y.'nin şüphelinin yanına gelip eşyalarını teslim ettiği anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

        DOLANDIRILDIĞINI POLİSTEN ÖĞRENDİ

        Asayiş Şubesi ekipleri, M.Y.'ye, şüphelinin, adı, soyadı ve telefon numarasını vermesi sonucu ulaşıp, evine giderek 2 milyon lira değerindeki altın, avro ve Türk lirasını kendisine teslim etti. O anlar da cep telefonuyla görüntülendi. Dolandırıldığını polislerden öğrendiğini söyleyen M.Y., ekiplere teşekkür etti.

        Öte yandan, sorgusunda benzer şekilde Kuşadası'nda da 1 kişiyi 1 milyon lira dolandırdığını itiraf eden Ali Uluğ, tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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