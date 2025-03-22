Mağaza açılışında indirim izdihamı
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki ev eşyası mağazasında, açılışa özel indirim uygulanınca, alışveriş yapmak isteyenler izdihama neden oldu.
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki ev eşyası mağazasında, açılışa özel indirim uygulanınca, alışveriş yapmak isteyenler izdihama neden oldu.
İnegöl İlçesi Alanyurt yolunda ev eşyaları satan mağazada, açılışa özel indirim kampanyası yapıldı. Satılacak ürünlerin fiyatlarının ucuz olduğunu duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Uzun kuyruklar oluşturan bölge halkı, görevlilerin kapıları açmasıyla bir anda içeri girmek isteyince izdihama neden oldu. O anlar ise kameraya yansıdı.
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