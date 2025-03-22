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        Mağaza açılışında indirim izdihamı

        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki ev eşyası mağazasında, açılışa özel indirim uygulanınca, alışveriş yapmak isteyenler izdihama neden oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:13 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:15
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        Mağaza açılışında indirim izdihamı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesindeki ev eşyası mağazasında, açılışa özel indirim uygulanınca, alışveriş yapmak isteyenler izdihama neden oldu.

        İnegöl İlçesi Alanyurt yolunda ev eşyaları satan mağazada, açılışa özel indirim kampanyası yapıldı. Satılacak ürünlerin fiyatlarının ucuz olduğunu duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Uzun kuyruklar oluşturan bölge halkı, görevlilerin kapıları açmasıyla bir anda içeri girmek isteyince izdihama neden oldu. O anlar ise kameraya yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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