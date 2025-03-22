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        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 1 ölü, 1 yaralı

        BURSA'damotosiklet ile otomobilin çarptığı kazada Serkan Sungur (26) hayatını kaybetti, Onur G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:53 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:55
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        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 1 ölü, 1 yaralı
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        BURSA'damotosiklet ile otomobilin çarptığı kazada Serkan Sungur (26) hayatını kaybetti, Onur G. (24) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinden ara sokağa dönmek isteyen Serkan Sungur'un kullandığı 16 BNR 043 plakalı motosiklet ile Kayapa Mahallesi istikametinde seyir halinde olan Onur G. idaresindeki 34 RDG 73 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçerek tel örgü çitlere çarptı, metrelerce sürüklenerek parçalanan motosikletin sürücüsü de savrularak yol kenarına fırladı. Kazada Serkan Sungur olay yerinde hayatını kaybetti, Onur G. de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Onur G., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma başlatılırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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