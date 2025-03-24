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        Öldürdüğü arkadaşının ailesine duruşmada başsağlığı diledi

        BURSA'da, evinin önündeki kamyonetine binerken tek kurşunla başından vurulan ve tedavi gördüğü hastanede 8 ay sonra hayatını kaybeden Caner Yaşa'nın (30) ölümüne ilişkin davada 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Evren Akbaba (32), mahkemede, öldürdüğü arkadaşının ailesine başsağlığı diledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:05 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:10
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        Öldürdüğü arkadaşının ailesine duruşmada başsağlığı diledi
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        BURSA'da, evinin önündeki kamyonetine binerken tek kurşunla başından vurulan ve tedavi gördüğü hastanede 8 ay sonra hayatını kaybeden Caner Yaşa'nın (30) ölümüne ilişkin davada 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Evren Akbaba (32), mahkemede, öldürdüğü arkadaşının ailesine başsağlığı diledi.

        Olay, geçen yıl 26 Haziran'da saat 09.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi Yeşilinciler Caddesi'nde meydana geldi. Evren Akbaba, iddiaya göre, aralarında alacak nedeniyle husumet olan Caner Yaşa'nın evinin sokağına gidip, dışarı çıkmasını bekledi. Evinden çıkan Yaşa, park halindeki 72 ABD 672 plakalı kamyonetine bindiği sırada arkasından gelen Akbaba tarafından aracında, tabancayla başından vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Yaşa, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakımda tedaviye alındı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Bu arada olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evinden çıkıp sokakta yürüyen Caner Yaşa'nın kamyonetine bindiği sırada Evren Akbaba tarafından vurulduğu, şüphelinin olayın ardından yine koşarak uzaklaştığı görüldü. Görüntülere, çevredeki kafede oturanların yaşadığı panik de yansıdı.

        PARASINI İŞLETİP KAR VERİYORMUŞ

        Evren Akbaba'nın emniyetteki ifadesinde, "Ben kendisine parça parça 20 bin TL, 30 bin TL ve altın da olmak kaydıyla toplamda 470 bin TL verdim. O paramı işletip bana para veriyordu. Mesela 50 bin TL veriyordum. Bir ay sonra paranın karşılığında 15 bin lira kar marjı ödüyordu. Kendisi 3 aydır hakkım olan kar paramı vermedi. Bunun üzerine Caner'den, 475 bin TL anaparamı istedim. Beni oyalayıp daha sonra da 'Senin bende paran olduğuna kim inanır? Benim her şeyim zaten var. Bana, para verdiğini söyleyecek şahidin dahi yok' dedi. Olay günü, Caner'in kamyonete bindiğini görünce konuşmak için yanına gittim. 'Ağabey' diye seslenince, yan tarafa doğru hamle yaptı. Ben de silah alacağından şüphelendim. Cebimde bulunan tabancayı çıkartıp bir el ateş ettikten sonra kaçtım. Yaralanıp, yaralanmadığını görmedim. Pişmanım" dedi.

        Emniyetteki sorgusunda olayda kullandığı tabancayı 3 gün önce çöpte bulduğunu söyleyen şüpheli, çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 ayda 16 farklı ameliyat geçiren Caner Yaşa, 27 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

        'HIZLI DAVRANMASAM, O BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

        Hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Evren Akbaba, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemedeki ifadesine, öldürdüğü arkadaşının ailesine başsağlığı dileyerek başlayan Akbaba, "Keşke böyle olmasaydı. Alacağım para konusunu konuşmak için yanına gittim. Caner ağabey silahı eline alınca, hızla hedef bakmadan ateş ettim ve korkuyla oradan kaçtım. Ben hızlı davranmasam o beni öldürecekti. O toprağa gitti, ben buraya geldim. Çok pişmanım" dedi.

        Evren Akbaba'nın avukatı Alper Kahraman da müvekkilinin kendisini korumak için ateş ettiğini öne sürerek, "Öncelikle başsağlığı ve sabır diliyoruz. Müvekkilin beyanlarında bahsettiği olaylar, objektif kamu tanıklarının beyanları ile sabittir. Olay yerine gelen ambulans şoförü ve hemşirenin beyanlarında, maktulün elinde silah bulunduğu sabittir" diye konuştu.

        'EVREN AKBABA TETİKÇİDİR'

        Duruşmada müşteki olarak söz alan Caner Yaşa'nın annesi Gülbahar Yaşa, "Bu adam bana başsağlığı dilemesin. Evren benim oğlumu öldürdü" diyerek tepki gösterdi.

        Halil Yaşa ise Akbaba’nın tetikçi olduğunu öne sürerek, "Benim oğlumu eski olaylarıyla ilgili başkaları öldürttü. Olay anında Evren'in yanında 2 kişi daha vardı" dedi.

        Mahkeme heyeti, eksik evrakın giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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