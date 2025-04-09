Otomobil park halindeki araçlara çarptı; 1'i çocuk, 5 yaralı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobilin, park halindeki 2 otomobile çarptığı kazada 1’i çocuk, 5 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi’nde meydana geldi. 16 AOU 904 plakalı otomobilin sürücüsü Fesih T. (40), karşı yönden gelip ara sokağa manevra yapan Cihan Y.’nin (24) kullandığı 16 CNV 64 plakalı kamyonete çarpmamak için ani manevra yapınca direksiyon kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, yol kenarında park halindeki 16 AVB 748 ve 16 BGC 253 plakalı otomobillere çarptı. Kazada sürücü Fesih T. ile yanındaki Muhammet T. (4), Ayfer T. (36) ve Gurbet B. (31) ve park halindeki 16 AVB 748 plakalı otomobilin sürücüsü Halim Ç. (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.