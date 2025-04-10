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        Okuldan çıkan çocuğa başıboş köpeklerin saldırısı kamerada

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde başıboş köpekler, 10 yaşlarındaki çocuğa saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:11 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:15
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        Okuldan çıkan çocuğa başıboş köpeklerin saldırısı kamerada
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde başıboş köpekler, 10 yaşlarındaki çocuğa saldırdı. Kaçarken düşen çocuk panik içinde bağırınca köpekler uzaklaşırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi'nde başıboş dolaşan 4 sokak köpeği, okuldan çıktıktan sonra kaldırımda yürüyen 10 yaşlarındaki erkek çocuğa saldırdı. Çocuk korku ve panik ile dengesini kaybedip kaldırım ile park halindeki hafif ticari aracın arasına düştü. Köpekler, düşen çocuğun bağırması sonucu uzaklaştı. Bir süre sonra düştüğü yerden kalkan çocuk, kaldırımda yürüyerek yoluna devam etti.

        Mahalleliler, benzer olayların birçok kez yaşandığını belirterek, belediyenin önlem almasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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