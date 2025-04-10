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        İnegöl'de çocukların bıçaklı kavgası; 1 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ömer E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:36 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:40
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        İnegöl'de çocukların bıçaklı kavgası; 1 yaralı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde Ömer E. (14), sokakta karşılaşıp küfürleşme nedeniyle kavga ettiği Bilal T.’yi (14), bıçakla bacağından yaraladı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Fatih Mahallesi Okul Caddesi’nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Suriye uyruklu Ömer E. ile Bilal T. arasında iddiaya göre küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ömer E., elindeki bıçakla Bilal T.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bilal T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ömer E., polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla yakalandı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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