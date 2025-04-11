Kürtajla alınan cenin için 'kaçak defin' soruşturması

BURSA’da, Ş.Ç. (25) ile K.Ç. (28) çiftinin 12 haftalık bebekleri anne karnında öldü. Çiftin gittiği özel hastanede kürtajla alınan cenin, iddiaya göre istedikleri yere defnedebilecekleri söylenerek teslim edildi. Aile, cenini, İsabey Mezarlığı’nda bulunan iki mezarın arasına kayıtsız olarak gömdü. Savcılık 'kaçak defin' ile ilgili soruşturma başlatırken, mezarın açılarak DNA tespiti yapılacağı öğrenildi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Ş.Ç. ile K.Ç. çifti, 2 yıl önce evlendi. İlk bebeklerine hamile olmanın heyecanını yaşayan anne Ş.Ç., kanama nedeniyle başvurduğu özel hastanede 20 gün tedavi gördü. Ancak tedaviye rağmen 12 haftalık olan bebeği anne karnında hayatını kaybetti. Cenin kürtaj yoluyla alındı. Hastane yetkilileri iddiaya göre cenini istedikleri yere defnedebileceklerini söyleyerek aileye teslim etti. Aile, cenini, İsabey Mezarlığı’nda bulunan iki mezarın arasına kayıtsız olarak gömdü. Olay, Ramazan Bayramı’nda mezar ziyaretine giden bir kişinin babasının kabrinin yanında üzerinde ‘Kayra Bebek’ yazan tahta ve yanına bırakılan patikleri görmesiyle ortaya çıktı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI