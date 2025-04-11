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        Kürtajla alınan cenin için 'kaçak defin' soruşturması

        BURSA'da, Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:30 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:35
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        Kürtajla alınan cenin için 'kaçak defin' soruşturması
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        BURSA’da, Ş.Ç. (25) ile K.Ç. (28) çiftinin 12 haftalık bebekleri anne karnında öldü. Çiftin gittiği özel hastanede kürtajla alınan cenin, iddiaya göre istedikleri yere defnedebilecekleri söylenerek teslim edildi. Aile, cenini, İsabey Mezarlığı’nda bulunan iki mezarın arasına kayıtsız olarak gömdü. Savcılık 'kaçak defin' ile ilgili soruşturma başlatırken, mezarın açılarak DNA tespiti yapılacağı öğrenildi.

        Osmangazi ilçesinde yaşayan Ş.Ç. ile K.Ç. çifti, 2 yıl önce evlendi. İlk bebeklerine hamile olmanın heyecanını yaşayan anne Ş.Ç., kanama nedeniyle başvurduğu özel hastanede 20 gün tedavi gördü. Ancak tedaviye rağmen 12 haftalık olan bebeği anne karnında hayatını kaybetti. Cenin kürtaj yoluyla alındı. Hastane yetkilileri iddiaya göre cenini istedikleri yere defnedebileceklerini söyleyerek aileye teslim etti. Aile, cenini, İsabey Mezarlığı’nda bulunan iki mezarın arasına kayıtsız olarak gömdü. Olay, Ramazan Bayramı’nda mezar ziyaretine giden bir kişinin babasının kabrinin yanında üzerinde ‘Kayra Bebek’ yazan tahta ve yanına bırakılan patikleri görmesiyle ortaya çıktı.

        BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Şikayet üzerine polis defin ile ilgili inceleme başlatırken, ‘Usulsüz ölü gömülmesi’ suçundan 6 aya kadar hapis cezası istemiyle, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında mezarın açılacağı, ceninden ve aileden alınacak örneklerle DNA tespitinin yapılacağı öğrenildi. Ceninin aileye ait olduğunun tespiti halinde defin işlemi, 75 bin TL karşılığında şu anda gömülü olduğu İsabey Mezarlığı’na, ücretsiz olarak ise Erdoğan Köy Kent Mezarlığı ya da Hasköy Mezarlığı’na defnedilebilecek.

        'BEBEĞİMİN MEZARINI KİMSE AÇMASIN'

        Polis merkezine ifadeye çağrılan baba K.Ç., defin için izin almaları gerektiğini bilmediğini söyleyerek, “Hastaneden bize, ‘İstediğiniz yere gömebilirsiniz' dendi. Zaten ilk çocuğumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mezar sahiplerine de ulaşacağız. Bebeğimin mezarını kimse açmasın” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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