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        Yangında evde mahsur kalan anne- kızı itfaiye kurtardı

        BURSA'da 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangından mahsur kalan ve dumandan etkilenen anne- kız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 18:42 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:45
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        Yangında evde mahsur kalan anne- kızı itfaiye kurtardı
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        BURSA'da 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangından mahsur kalan ve dumandan etkilenen anne- kız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yangın, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıktı. Evden çıkan dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan Şehriban B. (70) ile ismi öğrenilemeyen kızı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne- kız ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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