Kamyonet, refüjü aşıp minibüse çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan kamyonetin sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet refüjü aşıp karşı yönden gelen minibüse çarptı. Kazada, araçlarda sıkışan iki sürücü de yaralandı.

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