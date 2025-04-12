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        Kamyonet, refüjü aşıp minibüse çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı

        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet, refüjü aşıp karşı yönden gelen minibüse çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 16:19 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:25
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        Kamyonet, refüjü aşıp minibüse çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı
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        BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet, refüjü aşıp karşı yönden gelen minibüse çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği kamyonet refüjü aşıp karşı yönden gelen minibüse çarptı. Kazada, araçlarda sıkışan iki sürücü de yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan kamyonetin sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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