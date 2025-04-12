İnegölspor - Altay: 1-0
STAT:İnegöl İlçeHAKEMLER: Seyfettin Alper Yılmaz, Mehmet Ali Yılmaz, İlyas Samet YelenİNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse(Dk 95 Mustafa Mete Tetik) Alpay Koçaklı, Alican Özfesli(Dk 83 Batuhan Günaldı) Ali Mert Aydın(Dk 95 Mehmet Arda Akdeniz) İsmail Zehir, Uğur Utlu, Yusuf Tursun, Fatih Aktay(Dk 88 Hasan Alp Atınoluk) ALTAY: Ozan Evrim Özenç, Yusuf Tekin, Sefa Özdemir(Dk 59 Yunus Efe Sarıkaya) Murat Uluç, Emre Tangeldi, Salih Oktay, Mehmet Nur Kaymaz(Dk 59 Mehmet Gündüz - Dk 71 Caner Baycan) Ege Parmaksız(Dk 59 Murat Berkan Demir) Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür ÖzkayaGOL: Dk.
STAT:İnegöl İlçe
HAKEMLER: Seyfettin Alper Yılmaz, Mehmet Ali Yılmaz, İlyas Samet Yelen
İNEGÖLSPOR: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse(Dk 95 Mustafa Mete Tetik) Alpay Koçaklı, Alican Özfesli(Dk 83 Batuhan Günaldı) Ali Mert Aydın(Dk 95 Mehmet Arda Akdeniz) İsmail Zehir, Uğur Utlu, Yusuf Tursun, Fatih Aktay(Dk 88 Hasan Alp Atınoluk)
ALTAY: Ozan Evrim Özenç, Yusuf Tekin, Sefa Özdemir(Dk 59 Yunus Efe Sarıkaya) Murat Uluç, Emre Tangeldi, Salih Oktay, Mehmet Nur Kaymaz(Dk 59 Mehmet Gündüz - Dk 71 Caner Baycan) Ege Parmaksız(Dk 59 Murat Berkan Demir) Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya
GOL: Dk. 78 İbrahim Can Köse (İnegölspor)
SARI KARTLAR: Fatih Aktay, Mustafa Emre Can, Alpay Koçaklı (İnegölspor) Yusuf Tekin(Dk 81 Deniz Kadah) Kuban Altunbudak, Murat Berkan Demir, Özgür Özkaya(Altay)
2'NCİ Lig Beyaz Grup 31'inci hafta maçında İnegölspor, sahasında ağırladığı Altay'ı 1-0 mağlup etti.
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