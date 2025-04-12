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        10 gündür kayıptı; metruk binada cesedi bulundu

        BURSA'nın İznik ilçesinde kundura tamirciliği yapan ve 10 gündür kayıp olan Mehmet Ali Yuca'nın (69) metruk bir binada cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 20:18 Güncelleme: 12.04.2025 - 20:20
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        10 gündür kayıptı; metruk binada cesedi bulundu
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        BURSA’nın İznik ilçesinde kundura tamirciliği yapan ve 10 gündür kayıp olan Mehmet Ali Yuca’nın (69) metruk bir binada cansız bedeni bulundu.

        İznik ilçesi Mahmutçelebi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Mehmet Ali Yuca, 2 Nisan’da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yuca’ya ulaşamayan yakınlarının kayıp ihbar üzerine jandarma ekipleri mahallede ve çevresinde arama çalışması başlattı. Ekipler, bugün saat 17.30 sıralarında Mehmet Ali Yuca’nın metruk bir binada cansız bedenini buldu. Yuca’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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