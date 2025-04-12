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        Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı Kamil Baki (72) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 20:28 Güncelleme: 12.04.2025 - 20:30
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        Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü; kaza kamerada
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        BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı Kamil Baki (72) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı mobese kameralarına yansıdı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Gemlik-Armutlu yolu üzerinde meydana geldi. Kamil Baki, yolun karşısına geçmek isterken sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen bir otomobilin çarpmasıyla savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Baki, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Baki, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis, mobese kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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