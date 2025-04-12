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        'Yol verme' tartışması yumruklu kavgaya dönüştü: 1 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafikte iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan yumruklu kavgada Bilal K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 21:13 Güncelleme: 12.04.2025 - 21:15
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        'Yol verme' tartışması yumruklu kavgaya dönüştü: 1 yaralı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde trafikte iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan yumruklu kavgada Bilal K. (30) yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay saat 18.30 sıralarında Kemalpaşa Mahmutesatbey Caddesinde meydana geldi. Sürücüler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada başına bastonla vurulan Bilal K. yaralandı. Birbirlerine saldıran taraflar, çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. Kavga, olay yerine ihbarla gelen polis ekiplerince sonlandırıldı. Kavga sonucu başından yaralanan Bilal K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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