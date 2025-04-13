Bursaspor, 3'üncü Lig'de şampiyonluğunu ilan etti

STAT:Balıkesir Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Şevket Teker, Levent Yeşilyurt, Halil Aslandağ

ARTVİN HOPASPOR: Oğuzhan Yeşilyurt, Ali Fırat Okur, Hüseyincan Kırıkcı, Halil Emre Yiğit, Ender Aygören, Enes Yılmaz (Dk. 90+1 Devrim Kutanis), Çayan Poshoroğlu (Dk.75 Bartu Albay), İdris Güneş, Serkan Özmen (Dk.75 Oktay Bala), Bilal Musa Şentürk (Dk.86 Kürşat Küçük) , Alperen Gündoğdu (Dk.86 Şevki Çınar)

BURSASPOR: Anıl Atağ, Furkan Sakı, Mehmet Yiğit, Taha Can Velioğlu, Musa Çağıran (Dk.74 Furkan Özyapı), Yiğitali Bayrak, Abdullah Tazgel (Dk.46 Hamza Gür), Sedat Cengiz, Muhammet Zeki Dursun (Dk.78 Muhammed Demir), Ahmet İlhan Özek (Dk.46 İlhan Depe), Mücahit Can Akçay (Dk.69 Tahir Babaoğlu)

GOLLER: Dk.43 Furkan Saki, Dk.83 Muhammed Demir (Bursaspor), Dk.27 Alperen Gündoğdu (Artvin Hopaspor)

SARI KARTLAR: Çayan Poshoroğlu, Ali Fırat Okur (Artvin Hopaspor)

3’üncü Lig 28’inci hafta maçında Bursaspor deplasmanda karşılaştığı Hopaspor’u 2-1 mağlup etti. Bursaspor ligin bitimine 2 hafta kala Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte futbolcu ve taraftarlar sahaya akın etti. Taraftarların sahayı doldurması ile kutlamaları kısa kesen futbolcular soyunma odasına gitti. Maçı Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Milletvekilleri, Balıkesir protokolü ile Bursa’dan gelen yaklaşık 20 bin taraftar izledi.