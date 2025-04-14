AK Parti İl Başkanı Gürkan'dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey hakkında suç duyurusu

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Bozbey hakkında görevi ve güveni kötüye kullanıp kamuyu zarara uğrattığı iddialarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Adliye Sarayı önünde basın açıklaması Gürkan, “Başkanı Özgür Özel'in kentimizi ziyaretinde Bursa Büyükşehir Belediyesi kasasından yaptırdığı 1 milyon 409 bin 805 TL tutarındaki resmi belgeli harcamanın, hukuk önünde incelenmesini talep etmek için buradayız" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bugün saat 14.00’de Bursa Adliye’sine gelerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında, ‘Görevi kötüye kullanma ve Güveni kötüye kullanarak kamunun zararına neden olma" iddialarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Gürkan, Adliye Sarayı önünde, İl Yöneticileri ve Osmangazi İlçe Başkanıyla birlikte basın açıklaması yaptı. Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, ülkenin çeşitli illerinde, CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluklar ve usulsüzlükler nedeniyle, örgütlü suç kapsamında açılan soruşturmaları şaşkınla takip ettiklerini söyleyen AK Parti İl Başkanı Gürkan, yaşanan bu süreçte Özgür Özel öncülüğündeki CHP'nin, ülkenin ve milletin menfaatlerinden ve değerlerinden ne kadar uzak olduğuna da bir kez daha şahit olduklarını ifade etti.

'KAMU KAYNAKLARI KİŞİSEL VEYA PARTİSEL ÇIKARLARDOĞRULTUSUNDA KULLANILAMAZ'

Açıklamasında, CHP ve CHP'li belediyeleri, hizmet üretmekten uzak, halkın değerlerinden kopuk olmakla suçlayan Gürkan, “Kamu yararıyla bağdaşmayan yönetim uygulamalarının Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bazı CHP'li ilçe belediyelerinde de artarak kendini gösterdi. Türkiye'nin en büyük ve en güzel kentlerinden Bursa'nın adının, Mustafa Bozbey başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi’ndeki taciz iddiaları, akraba atamaları ve adrese teslim işlerle gündeme geldi" dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yetersizliklerini örtmek için kendinden önceki dönemle ilgili belgesiz isnatlarla karalama yapmaya çalışan Sayın Mustafa Bozbey'in, geçtiğimiz yıldan bu yana CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kentimizi ziyaretinde Bursa Büyükşehir Belediyesi kasasından yaptırdığı 1 milyon 409 bin 805 lira tutarındaki resmi belgeli harcamanın hukuk önünde incelenmesini talep etmek için buradayız. Sayın Bozbey'in de çelişkili açıklamalarla itiraf ettiği bu bütçenin kullanımıyla ilgili sözleri, halkımızın parasının nerelere ve nasıl saçılıp savrulduğuyla ilgili şaibeleri artırmıştır. CHP Genel Başkanının Bursa programında Büyükşehir Belediyesi'nin belediye bütçesinden yaptığı fahiş harcamalar sadece etik değil, hukuki açıdan da tartışmalıdır. Sayın Bozbey'in başkanlığında yürütülen bu organizasyona ait giderlerin detayları kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde net olarak açıklanmamıştır. Söz konusu ziyaret kapsamında yapılan ödemelerin kamu menfaatine uygunluğu şüpheli olup, şeffaflıktan uzak bir yönetim anlayışını da gözler önüne sermektedir. Parti ve konum ayrımı gözetmeksizin vurgulamak isteriz ki kamu kaynaklarının kişisel veya partisel çıkarlar doğrultusunda kullanılması asla kabul edilemez."