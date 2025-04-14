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        Motosiklet kazasında ölen İsmail, toprağa verildi

        BURSA'da kullandığı motosikletin önce kamyonete, ardından da bariyerlere çarptığı kazada yaşamını yitiren İsmail Mayil (26) toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 18:03 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:05
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        Motosiklet kazasında ölen İsmail, toprağa verildi
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        BURSA’da kullandığı motosikletin önce kamyonete, ardından da bariyerlere çarptığı kazada yaşamını yitiren İsmail Mayil (26) toprağa verildi.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Nilüfer İlçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi. İsmail Mayil’in kontrolünü yitirdiği motosiklet, önünde ilerleyen Aykut Almacık yönetimindeki 03 AGT 313 plakalı kamyonete, ardından da bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Mayil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü Aykut Almacık gözaltına alındı.

        Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan İsmail Mayil’in cenazesi, Demirtaş Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Demirtaş Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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