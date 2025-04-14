Motosiklet kazasında ölen İsmail, toprağa verildi

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Nilüfer İlçesi Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi. İsmail Mayil’in kontrolünü yitirdiği motosiklet, önünde ilerleyen Aykut Almacık yönetimindeki 03 AGT 313 plakalı kamyonete, ardından da bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsmail Mayil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü Aykut Almacık gözaltına alındı.

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