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        Bursa'da samanlık alev alev yandı

        BURSA'nın Orhaneli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 800 balya saman ve bazı tarım aletleri kül oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 22:15 Güncelleme: 14.04.2025 - 22:20
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        Bursa'da samanlık alev alev yandı
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        BURSA'nın Orhaneli ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 800 balya saman ve bazı tarım aletleri kül oldu.

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Orhaneli ilçesi Akalan Mahallesi'ndeki bir samanlıkta çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. 800 balya saman ve bazı tarım aletlerinin yandığı samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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