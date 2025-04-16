Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Yenişehir Havalimanı'nda faaliyet gösteren özel bir uçuş okuluna ait A210 tipi Ultra Light uçak, solo öğrenci uçuşu sırasında Bilecik civarındaki Pelitözü mevkisinde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçağın arka dikmesi kırılırken, ilk belirlemelere göre öğrenci pilot yara almadan kurtuldu. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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