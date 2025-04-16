Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı (2)

Bursa'da Yenişehir Havalimanı'ndan saat 09.30 sıralarında, A210 tipi Ultra Light uçakla solo öğrenci uçuşu için havalanan O.A. isimli pilot, Yenişehir ilçesi Subaşı Mahallesi'ndeki tarlaya zorunlu iniş yaptı. AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirilirken, pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan zorunlu inişin teknik arızadan kaynaklandığı iddia edildi.

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